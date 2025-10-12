Menu Rechercher
Commenter 20
MLS

Quand Lionel Messi marque avec l’Inter Miami… pendant le rassemblement de l’Argentine

Par André Martins
1 min.
messi @Maxppp

Lionel Messi vit une semaine assez particulière entre ses engagements en sélection et en club. Convoqué par Lionel Scaloni pour les deux matchs amicaux d’octobre avec l’Argentine, il n’a pourtant pas été utilisé lors de la première rencontre face au Venezuela à Miami. Le sélectionneur a expliqué ce choix en conférence de presse : « Nous voulions tester Lautaro et Julián Álvarez. Nous avions aussi Flaco López sur le banc, nous pensions que c’était une option valable ». Scaloni a cependant précisé qu’il espérait pouvoir aligner Messi lors du deuxième match contre Porto Rico, prévu mardi à Chicago.

La suite après cette publicité

Pendant ce temps, le numéro 10 de l’Inter Miami a brillé en MLS. Samedi, il a été titulaire face à l’Atlanta et a inscrit un doublé, en plus d’avoir délivré une passe décisive pour Jordi Alba. Luis Suárez a également marqué, et Messi a scellé la victoire 4-0 avec son second but en fin de match. Grâce à cette performance, il redevient meilleur buteur de la MLS avec 26 réalisations, devançant Denis Bouanga. Déjà qualifié pour les playoffs, l’Inter Miami vise désormais une meilleure position pour aborder la phase finale du championnat et nul doute que l’octuple Ballon d’Or sera indispensable pour cela. Scaloni espère le récupérer pour le prochain match de l’Argentine, mardi, face à Porto-Rico.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

MLS
Argentine
Inter Miami
Lionel Messi

En savoir plus sur

MLS Major League Soccer
Argentine Flag Argentine
Inter Miami Logo Inter Miami
Lionel Messi Lionel Messi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier