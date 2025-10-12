Quand Lionel Messi marque avec l’Inter Miami… pendant le rassemblement de l’Argentine

Lionel Messi vit une semaine assez particulière entre ses engagements en sélection et en club. Convoqué par Lionel Scaloni pour les deux matchs amicaux d’octobre avec l’Argentine, il n’a pourtant pas été utilisé lors de la première rencontre face au Venezuela à Miami. Le sélectionneur a expliqué ce choix en conférence de presse : « Nous voulions tester Lautaro et Julián Álvarez. Nous avions aussi Flaco López sur le banc, nous pensions que c’était une option valable ». Scaloni a cependant précisé qu’il espérait pouvoir aligner Messi lors du deuxième match contre Porto Rico, prévu mardi à Chicago.

Pendant ce temps, le numéro 10 de l’Inter Miami a brillé en MLS. Samedi, il a été titulaire face à l’Atlanta et a inscrit un doublé, en plus d’avoir délivré une passe décisive pour Jordi Alba. Luis Suárez a également marqué, et Messi a scellé la victoire 4-0 avec son second but en fin de match. Grâce à cette performance, il redevient meilleur buteur de la MLS avec 26 réalisations, devançant Denis Bouanga. Déjà qualifié pour les playoffs, l’Inter Miami vise désormais une meilleure position pour aborder la phase finale du championnat et nul doute que l’octuple Ballon d’Or sera indispensable pour cela. Scaloni espère le récupérer pour le prochain match de l’Argentine, mardi, face à Porto-Rico.