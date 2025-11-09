Manchester City : Haaland est dingue de Rayan Cherki

En plus d’afficher une excellente symbiose sur le terrain, avec souvent le Français à la passe et le Norvégien à la conclusion, les deux joueurs de Manchester City ont développé une relation amicale basée sur la taquinerie et la bonne humeur avec leurs coéquipiers. Au micro de Canal+, le buteur norvégien de 25 ans a encensé l’ancien Lyonnais.

« Ça va être fantastique de jouer avec lui de nombreuses années. Je sens qu’il a quelque chose de vraiment spécial dans la façon dont il voit les choses. C’est une bonne chose vu qu’il me cherche tout le temps. Je prends du plaisir à jouer avec lui, j’aime être en sa compagnie car c’est très amusant : on rigole beaucoup », a-t-il déclaré. Le duo Cherki-Haaland aura l’occasion de récidiver lors du choc face à Liverpool ce dimanche à 17h30.