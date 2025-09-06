Inter Miami : Luis Suárez suspendu six matchs !

Luis Suárez connaît sa sanction. L’Uruguayen de 38 ans a écopé d’une suspension de six matchs prononcée par la commission de discipline de la Leagues Cup, après son comportement lors de la finale de la compétition, perdue par l’Inter Miami face aux Seattle Sounders (0-3). Au coup de sifflet final, Suárez a craché sur un membre du staff de l’équipe adverse, après avoir attrapé par le cou le milieu Obed Vargas.

L’ancien du Barça et de l’Atlético de Madrid s’est excusé quatre jours après les faits, sans mentionner les personnes concernées. Son coéquipier Sergio Busquets, qui a frappé un adversaire, a été suspendu pour deux rencontres. Après la commission de discipline de la Leagues Cup, celle de la MLS pourrait également décider de sanctionner les deux joueurs.