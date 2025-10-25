MLS : Messi guide l’Inter Miami vers la victoire en ouverture des play-offs

Lionel Messi a brillé une nouvelle fois de l’autre côté de l’Atlantique, en inscrivant un doublé lors de la victoire de l’Inter Miami face au Nashville SC (3-1), à l’occasion du premier match des play-offs de la MLS. Déjà sacré meilleur buteur de la saison régulière avec 29 réalisations en 28 matchs, l’Argentin de 38 ans a ouvert le score de la tête à la 19e minute sur un centre de Luis Suarez, avant que Tadeo Allende ne creuse l’écart à l’heure de jeu. Messi a ensuite scellé la victoire dans le temps additionnel (90+6), avant la réduction du score tardive de Hany Mukhtar.

Grâce à ce succès, Miami mène 1-0 dans cette série disputée au meilleur des trois matches et aura l’occasion de valider sa qualification pour les demi-finales de conférence la nuit du 1er novembre à Nashville. Cette performance intervient au lendemain de l’annonce de la prolongation du contrat de Messi avec l’Inter Miami jusqu’en 2028, confirmant la volonté du club floridien de continuer à bâtir son projet autour du champion du monde 2022.