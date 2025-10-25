Menu Rechercher
Commenter 3
MLS

MLS : Messi guide l’Inter Miami vers la victoire en ouverture des play-offs

Par André Martins
1 min.
Lionel Messi, avec l'inter Miami. @Maxppp
Inter Miami 3-1 Nashville

Lionel Messi a brillé une nouvelle fois de l’autre côté de l’Atlantique, en inscrivant un doublé lors de la victoire de l’Inter Miami face au Nashville SC (3-1), à l’occasion du premier match des play-offs de la MLS. Déjà sacré meilleur buteur de la saison régulière avec 29 réalisations en 28 matchs, l’Argentin de 38 ans a ouvert le score de la tête à la 19e minute sur un centre de Luis Suarez, avant que Tadeo Allende ne creuse l’écart à l’heure de jeu. Messi a ensuite scellé la victoire dans le temps additionnel (90+6), avant la réduction du score tardive de Hany Mukhtar.

La suite après cette publicité
Major League Soccer
Messi magic in Game One! 💥

What a start for @InterMiamiCF. // Audi MLS Cup Playoffs
Voir sur X

Grâce à ce succès, Miami mène 1-0 dans cette série disputée au meilleur des trois matches et aura l’occasion de valider sa qualification pour les demi-finales de conférence la nuit du 1er novembre à Nashville. Cette performance intervient au lendemain de l’annonce de la prolongation du contrat de Messi avec l’Inter Miami jusqu’en 2028, confirmant la volonté du club floridien de continuer à bâtir son projet autour du champion du monde 2022.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

MLS
Inter Miami
Nashville
Lionel Messi

En savoir plus sur

MLS Major League Soccer
Inter Miami Logo Inter Miami
Nashville Logo Nashville SC
Lionel Messi Lionel Messi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier