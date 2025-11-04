LdC, Tottenham : le but de folie signé Micky van de Ven

Micky van de Ven se souviendra longtemps de cette victoire de Tottenham contre le FC Copenhague (4-0) en Ligue des Champions. Le défenseur néerlandais a inscrit le 3e but des siens, et de quelle manière.

La suite après cette publicité

Après avoir récupéré le ballon devant sa surface, le joueur de 24 ans a pris de vitesse ses deux premiers adversaires, avant d’éliminer les deux suivants sur un dribble, et de finir du gauche après 70 mètres de course.