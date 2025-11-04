Ligue des Champions
LdC, Tottenham : le but de folie signé Micky van de Ven
1 min.
@Maxppp
Micky van de Ven se souviendra longtemps de cette victoire de Tottenham contre le FC Copenhague (4-0) en Ligue des Champions. Le défenseur néerlandais a inscrit le 3e but des siens, et de quelle manière.
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 04/11
MAIS MICKY VAN DE VEN C'EST LE BUT DE LA SAISON LÀ 🤯🤯🤯Voir sur X
Le défenseur des Tottenham Hotspur récupère le ballon devant sa surface et le reste se passe de mots 🫠
#TOTCPH gratuitement dans le Multiplex sur l'application CANAL+ | #UCL
Après avoir récupéré le ballon devant sa surface, le joueur de 24 ans a pris de vitesse ses deux premiers adversaires, avant d’éliminer les deux suivants sur un dribble, et de finir du gauche après 70 mètres de course.
