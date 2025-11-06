Ligue des Champions, OM : l’immense colère de Medhi Benatia !

C’est un match qui risque d’avoir de multiples conséquences, pour l’OM du moins et son avenir en Ligue des Champions. En perdant 1-0 au Vélodrome contre l’Atalanta, le club phocéen s’est tiré une balle dans le pied. Déjà parce qu’il a perdu face à un adversaire à sa main, qui n’est pas dans une situation sportive évidente (6 matchs sans la moindre victoire avant hier soir), qu’il compte maintenant 3 défaites en 4 journées, hypothéquant ses chances de qualifications (l’OM est 25e, en dehors des places qualificatives), et que sa prestation n’augure rien de bon. S’ils ont perdu, les Marseillais peuvent s’en prendre avant tout à eux-mêmes, et ensuite à l’arbitrage.

La suite après cette publicité

Il y a bien sûr cette action de la 90e minute, cette main d’Emerson dans sa propre surface non-sifflée par M. Sanchez Martinez. L’arbitre espagnol a préféré laisser jouer, quitte à revenir sur l’action plus tard avec la VAR. Dans la continuité, Samardzic a inscrit l’unique but de la soirée. L’homme au sifflet n’est pas allé voir l’action à la vidéo, on connaît la suite. Roberto De Zerbi était fou de rage après la rencontre, mais il n’était pas le seul. Pablo Longoria est descendu sur la pelouse pour discuter avec certains officiels pour tenter de comprendre. Medhi Benatia, lui, a pris moins de pincettes en zone mixte, exprimant son sentiment d’avoir été volé.

La suite après cette publicité

Benatia : ils (les arbitres) sont arrogants

«C’est difficile à accepter. Ils disent que c’est une position naturelle mais je ne trouve pas que ce soit naturel d’avoir le bras comme ça. On voit Auba (Aubameyang) en train d’armer pour frapper, donc le bras change carrément la trajectoire du ballon. Tout ce qu’ils nous disent en début d’année quand ils font les réunions… Pour moi, il y avait tout ce qui devait amener à siffler ce penalty. Derrière, on prend le but qui nous tue donc c’était forcément une grosse responsabilité», entame le directeur sportif. Il s’est également plaint du comportement des arbitres qualifié de hautain. «C’est quelque chose qui me dérange encore plus que le penalty. Ils sont arrogants et ça, c’est dérangeant.»

Benatia reconnaît également que son équipe est globalement passée au travers de son match et pense déjà à Brest. Il n’empêche que les actions litigieuses d’hier soir coûtent encore cher à l’OM, déjà frustré par des décisions lors du premier match au Santiago-Bernabéu. «On peut se dire qu’à Madrid, c’est très sévère et aujourd’hui, c’est un vol. Mais je préfère toujours me concentrer sur ce qu’on peut changer. J’ai envie de m’appuyer sur ce qu’on a montré après les 25 premières minutes à Madrid où on a aussi manqué de beaucoup de personnalité. À Madrid, on n’a pas été à notre niveau et aujourd’hui pareil. Et c’est un peu ce qui est gênant parce qu’on a la capacité pour faire beaucoup plus. Les joueurs qui ont joué ce soir sont forts et ont largement de quoi aller regarder dans les yeux leurs adversaires». C’est un avertissement.