L’OM crie au scandale arbitral après la défaite face à l’Atalanta

Comme à Madrid et comme face au Sporting, cette troisième défaite de l’OM en C1 va enflammer les discussions nocturnes, et jusqu’au petit matin. Contre l’Atalanta, les Marseillais n’avaient pas vraiment d’autres choix que de s’imposer pour rester en phase avec leurs ambitions européennes. On a longtemps cru, et le Vélodrome aussi, que les hommes de Roberto De Zerbi allaient s’en tirer avec un penalty heureux en fin de match, alors qu’ils avaient montré un visage assez pâle tout au long de la rencontre.

L’arbitre espagnol, monsieur Sanchez, n’a finalement pas bronché sur la main d’Ederson dans sa surface, et dans le prolongement de ce fait de jeu, les Italiens ont éteint le courant du Vélodrome sur une étincelle de Samardzic (90e). Incrédule, Roberto De Zerbi écopait même d’un carton jaune après avoir sorti la tablette pour montrer les images à l’arbitre de façon trop véhémente. Dépité, l’entraîneur italien peinait à mettre des mots sur ce qu’il venait après le match.

De Zerbi parle d’un «épisode douteux»

«C’est dommage d’avoir perdu le match contre une équipe forte. On a joué au même niveau. On a eu des occasions. Les 20 premières minutes n’ont pas été bonnes, on n’a pas joué et on a perdu trop de ballons. On a fait mieux ensuite mais on ne méritait pas de perdre, analysait-il, avant d’évoquer le fait de jeu majeur de cette rencontre. Il y a cet épisode douteux et voilà. Oui, je suis optimiste. On avait 8/9 blessés, des joueurs importants. Si vous ne le rappelez pas, je dois le rappeler. Ce sont des joueurs importants. On a perdu ces trois matchs à cause de certains épisodes, comme à Madrid puis face au Sporting, où on menait 1-0 avant l’expulsion. Et ce soir, vous avez tous vu le match…»

La journaliste de Canal, Margot Dumont, racontait que De Zerbi avait même été parlé à la presse italienne pour savoir ce qui disait de la rencontre, et notamment de cette polémique. Une polémique qui va aussi donner des migraines à Nayef Aguerd, effondré après le match : «Je suis quelqu’un qui n’aime pas parler des arbitres mais là, aujourd’hui, il doit être juste, aller voir, c’est un match important. C’est la Ligue des Champions, il veut même pas aller voir s’il y a penalty. On prend un but à la fin, je ne sais pas quoi dire, regrettait le Marocain.*» Un rebond est désormais attendu face à Newcastle, le 25 novembre. Là encore, le menu s’annonce copieux.