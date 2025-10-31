Manchester United : Ruben Amorim n’a pas envie de partir

Ce week-end, Manchester United se rend à Nottingham Forest pour le compte de la 10e journée de Premier League. Cette rencontre célèbrera d’ailleurs le premier anniversaire de l’ère Ruben Amorim. Interrogé hier après-midi en conférence de presse, le coach des Red Devils, si souvent critiqué, a fait savoir qu’il n’entendait pas rendre son tablier de sitôt.

«Ce fut un véritable parcours, un grand parcours. Ce fut très difficile, avec des bons et des mauvais moments. J’ai beaucoup appris. J’ai découvert que même dans les moments difficiles, je peux rester fidèle à mes convictions. Aujourd’hui, la réponse est meilleure qu’il y a trois semaines. C’est l’un des plus grands honneurs de ma vie, je veux rester ici pendant de nombreuses années», a-t-il confié en conférence de presse.