Paul Scholes quitte son poste de consultant pour s’occuper de son fils autiste

Paul Scholes, 50 ans, a annoncé qu’il mettait fin à sa nouvelle vie de consultant pour se consacrer à son fils Aiden, atteint d’autisme sévère. Dans une interview sur le podcast Stick To Football, l’ancien joueur de Manchester United a expliqué : « tout ce que je fais maintenant, c’est autour de ses routines. Il a un programme strict chaque jour et je voulais être là pour lui. » Scholes avait déjà dû jongler avec ses obligations professionnelles par le passé, avouant qu’il arrivait à l’entraînement avec des marques causées par la frustration d’Aiden, qui ne peut pas communiquer verbalement ses émotions…

L’ancien milieu de terrain, connu aussi pour ses grosses sorties médiatiques, continuera néanmoins ses activités de studio et son nouveau podcast The Good, The Bad and The Football, dont le format lui permet de rester disponible pour Aiden. « J’ai pris cette décision à cause de ses besoins particuliers. Même si je ne fais plus de matchs en direct, je peux continuer à travailler tout en étant là pour lui », a-t-il ajouté.