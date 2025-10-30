Menu Rechercher
Commenter 9
Premier League

Paul Scholes quitte son poste de consultant pour s’occuper de son fils autiste

Par Allan Brevi
1 min.
Oldham Athletic Maxppp

Paul Scholes, 50 ans, a annoncé qu’il mettait fin à sa nouvelle vie de consultant pour se consacrer à son fils Aiden, atteint d’autisme sévère. Dans une interview sur le podcast Stick To Football, l’ancien joueur de Manchester United a expliqué : « tout ce que je fais maintenant, c’est autour de ses routines. Il a un programme strict chaque jour et je voulais être là pour lui. » Scholes avait déjà dû jongler avec ses obligations professionnelles par le passé, avouant qu’il arrivait à l’entraînement avec des marques causées par la frustration d’Aiden, qui ne peut pas communiquer verbalement ses émotions…

La suite après cette publicité

L’ancien milieu de terrain, connu aussi pour ses grosses sorties médiatiques, continuera néanmoins ses activités de studio et son nouveau podcast The Good, The Bad and The Football, dont le format lui permet de rester disponible pour Aiden. « J’ai pris cette décision à cause de ses besoins particuliers. Même si je ne fais plus de matchs en direct, je peux continuer à travailler tout en étant là pour lui », a-t-il ajouté.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Paul Scholes

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Paul Scholes Paul Scholes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier