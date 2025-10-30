Ange Postecoglou déjà dans le viseur d’un nouveau club

Ange Postecoglou, fraîchement limogé par Nottingham Forest, figure déjà parmi les candidats pressentis pour un nouveau poste : celui de coach du Celtic Glasgow. Malgré son départ de Nottingham après seulement 39 jours, l’Australien reste une option séduisante grâce à son palmarès, qui inclut plusieurs titres consécutifs en Écosse. Les supporters du Celtic le voient d’un bon œil, il pourrait même être le choix privilégié si un accord se concrétise selon The Telegraph.

Kieran McKenna est également surveillé, mais son recrutement serait plus complexe. Sous contrat avec Ipswich Town jusqu’en 2028, le club demanderait une compensation importante, estimée à plus de 5 millions de livres, malgré la relégation en Championship. Le jeune technicien nord-irlandais, déjà convoité par plusieurs clubs anglais, reste très apprécié. Mais Ange Postecoglou est la piste la plus sérieuse, d’autant qu’il connait déjà le club après son passage de 2021 à 2023. Affaire à suivre.