Xavi a encore recalé un nouveau club

Libre depuis son départ du FC Barcelone en juin 2024, Xavi prend son temps avant de replonger dans un nouveau projet. Malgré plusieurs sollicitations venues de clubs prestigieux comme Manchester United, l’Ajax Amsterdam ou encore Al-Ittihad, l’ancien milieu de terrain du Barça n’a encore donné son feu vert à personne. Selon le média russe Metaratings.ru, le Spartak Moscou est le dernier club en date à avoir tenté sa chance pour convaincre le technicien espagnol de rejoindre la Russie dans le cadre d’un projet ambitieux mené par Francis Cagigao, le nouveau directeur sportif du club.

Plus tôt dans la saison, c’était le Bayer Leverkusen qui pensait à lui, mais une fois encore, Xavi a décliné. Le champion du monde 2010 n’a pas été séduit par les contours du projet moscovite, préférant attendre une opportunité plus conforme à sa vision du jeu et de la gestion sportive. Alors que Dejan Stankovic est toujours sur la sellette au Spartak, le club russe devra trouver une autre piste. De son côté, Xavi, toujours sans banc à l’automne 2025, patiente avant de trouver le bon défi pour relancer sa carrière d’entraîneur.