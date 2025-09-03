Le Bayer Leverkusen pense à Xavi

Libre depuis son départ du FC Barcelone en 2024, Xavi Hernández n’a pas encore repris de poste malgré plusieurs offres reçues. Il a choisi de prendre du recul pour l’instant, en attendant une opportunité qui lui corresponde pleinement. Selon Sky Sports, cette opportunité pourrait venir du Bayer Leverkusen, qui a récemment limogé Erik ten Hag après seulement deux journées de Bundesliga, soldées par une défaite et un match nul.

Le club allemand aurait déjà entamé des discussions avec l’entraîneur catalan pour lui confier les rênes de l’équipe. Toutefois, l’ex-international espagnol n’est pas le seul candidat envisagé. Sky évoque également Edin Terzić, finaliste de la dernière Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund et actuellement sans club. Bien que Xavi soit considéré comme la priorité du club, déjà intéressé par lui en mai dernier, le processus de sélection reste ouvert du côté de Leverkusen. Cependant, le nom de Xavi revient aussi dans la presse allemande. Réponse en fin de semaine.