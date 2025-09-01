Le communiqué amer d’Erik ten Hag contre le Bayer Leverkusen

À l’heure où la planète football s’enflamme pour les derniers mouvements du mercato estival, une nouvelle a fait l’effet d’une bombe outre-Rhin. Après avoir dirigé seulement deux petits matches de Bundesliga, Erik ten Hag a été viré de son ostéopathe d’entraîneur du Bayer Leverkusen. Nommé cet été pour succéder à Xabi Alonso, le Batave enchaîne un deuxième cuisant échec après son limogeage de Manchester United il y a moins d’un an.

Rapidement pointé du doigt après une cinglante défaite en pré saison face à l’équipe des moins de 20 ans de Flamengo (1-5), le technicien hollandais n’a pas résisté à la défaite inaugurale championnat contre Hoffenheim (1-2) et le match nul concédé ce week-end face au Werder Brême (3-3) alors que son équipe était en supériorité numérique. Ce soir, ETH a pris la parole via le compte de l’agence SEG qui le représente. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Erik ten Hag ne s’attendait pas du tout à être remercié sans ménagement.

«Se séparer d’un entraîneur après seulement deux matchs de championnat est sans précédent»

« La décision prise ce matin par la direction du Bayer Leverkusen de me mettre à pied m’a complètement pris par surprise. Se séparer d’un entraîneur après seulement deux matchs de championnat est sans précédent. Cet été, de nombreux joueurs clés qui avaient contribué aux succès passés ont quitté l’équipe. Construire une nouvelle équipe soudée est un processus délicat qui demande à la fois du temps et de la confiance. Un nouvel entraîneur mérite qu’on lui laisse la latitude nécessaire pour mettre en œuvre sa vision, fixer les normes, façonner l’équipe et imprimer sa marque sur le style de jeu », a-t-il écrit, avant de poursuivre.

« J’ai commencé ce travail avec une conviction et une énergie sans faille, mais malheureusement, la direction n’était pas disposée à m’accorder le temps et la confiance dont j’avais besoin, ce que je regrette profondément. J’ai le sentiment que cette relation n’a jamais été basée sur la confiance mutuelle. Tout au long de ma carrière, chaque saison que j’ai menée à terme en tant qu’entraîneur a été couronnée de succès. Les clubs qui m’ont fait confiance ont été récompensés par des victoires et des trophées. Enfin, je tiens à remercier les supporters du Bayer Leverkusen pour leur chaleur et leur passion, et je souhaite à l’équipe et au staff beaucoup de succès pour le reste de la saison ». Pas sûr que Ten Hag laisse une trace indélébile à Leverkusen…