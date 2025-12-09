Bundesliga
Eintracht Francfort : grosse tuile pour Michy Batshuayi
Ce soir, l’Eintracht Francfort va défier le FC Barcelone en Ligue des Champions. Annoncé titulaire en Allemagne, Michy Batshuayi (32 ans) ne va finalement pas pouvoir jouer. En effet, le Belge, qui souffre d’une fracture à l’un des métatarses, s’est blessé lors du match contre Leipzig.
«Il a été opéré avec succès aujourd’hui (lundi, ndlr) et sera indisponible jusqu’à nouvel ordre», a notamment annoncé le club de Francfort dans un communiqué de presse. La Dernière Heure ajoute qu’il va manquer 2 mois de compétition et qu’il ne devrait donc pas bouger durant le mercato.
