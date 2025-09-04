Victor Boniface revient sur son départ avorté à l’AC Milan et son drôle de mercato

Attaquant du Bayer Leverkusen au cours des deux dernières saisons, le buteur nigérian Victor Boniface vient de changer d’air. Le joueur de 24 ans vient d’être prêté au Werder Brême où il tentera de se relancer. Auparavant, l’AC Milan avait tenté de le signer avant que sa visite médicale échoue. Le principal intéressé est revenu sur cet épisode lors de sa conférence de presse de présentation.

«Qui parle de ma condition physique ? Si je n’étais pas à 100 %, je serais à l’hôpital et je ne pourrais pas m’exprimer ici aujourd’hui. Le transfert raté à l’AC Milan ? Ce n’était pas de ma faute, ils ont décidé de ne pas le faire. J’ai une mentalité forte : ça arrive, ce n’est pas grave, je vais passer à autre chose», a-t-il déclaré.