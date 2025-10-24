Serie A : l’AC Milan accroche Pise dans le temps additionnel

Un excès de confiance qui pourrait avoir des conséquences. Face à Pise ce vendredi soir, l’AC Milan a failli concéder sa deuxième défaite de la saison… une nouvelle fois face à un promu. Les Rossoneri ont finalement mis du caractère pour aller décrocher le point du nul en toute fin de match grâce à la recrue Zachary Athekame (2-2). Sur un corner joué en deux temps, Modric le trouvait aux 25 mètres : le Suisse déclenchait une frappe avec un rebond vicieux qui laissait Semper pantois.

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Milan 17 8 +7 5 2 1 13 6 2 Inter Milan 15 7 +10 5 0 2 18 8 3 Naples 15 7 +5 5 0 2 12 7 4 Rome 15 7 +4 5 0 2 7 3 5 Bologne 13 7 +6 4 1 2 11 5 6 Côme 12 7 +4 3 3 1 9 5 7 Juventus 12 7 +2 3 3 1 9 7 8 Atalanta 11 7 +6 2 5 0 11 5 9 Sassuolo 10 7 0 3 1 3 8 8 10 Cremonese 10 7 -1 2 4 1 8 9 11 Udinese 9 7 -3 2 3 2 7 10 12 Lazio 8 7 +3 2 2 3 10 7 13 Cagliari 8 7 -2 2 2 3 6 8 14 Torino 8 7 -7 2 2 3 6 13 15 Parme 6 7 -4 1 3 3 3 7 16 Lecce 6 7 -5 1 3 3 5 10 17 Hellas 4 7 -7 0 4 3 2 9 18 Pise 4 8 -7 0 4 4 5 12 19 Fiorentina 3 7 -5 0 3 4 5 10 20 Genoa 3 7 -6 0 3 4 3 9 Voir le classement complet

Avant lui, c’est Rafael Leao qui avait ouvert le score très tôt en début de rencontre. Le Portugais s’était offert un joli but après avoir repiqué dans l’axe et enroulé son ballon au second poteau pour (8e). Juan Cuadrado avait égalisé sur penalty plus de trois ans après son dernier but en Serie A (59e), et pour son 402e match dans le championnat italien, tandis que Nzola avait permis à son équipe de prendre l’avantage après avoir été oublié par la défense milanaise (86e). Les coéquipiers de Mike Maignan pourront regretter les manqués de Leao et Nukunku en seconde période, qui les privent de victoire. Ils pourraient d’ailleurs passer troisièmes à l’issue de cette journée. Pise est 18e.