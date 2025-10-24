Menu Rechercher
Serie A : l’AC Milan accroche Pise dans le temps additionnel

Par Jordan Pardon
1 min.
Mike Maignan @Maxppp
Milan 2-2 Pise

Un excès de confiance qui pourrait avoir des conséquences. Face à Pise ce vendredi soir, l’AC Milan a failli concéder sa deuxième défaite de la saison… une nouvelle fois face à un promu. Les Rossoneri ont finalement mis du caractère pour aller décrocher le point du nul en toute fin de match grâce à la recrue Zachary Athekame (2-2). Sur un corner joué en deux temps, Modric le trouvait aux 25 mètres : le Suisse déclenchait une frappe avec un rebond vicieux qui laissait Semper pantois.

Classement général Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Milan Milan 17 8 +7 5 2 1 13 6
2 Logo Inter Milan Inter Milan 15 7 +10 5 0 2 18 8
3 Logo Naples Naples 15 7 +5 5 0 2 12 7
4 Logo Rome Rome 15 7 +4 5 0 2 7 3
5 Logo Bologne Bologne 13 7 +6 4 1 2 11 5
6 Logo Côme Côme 12 7 +4 3 3 1 9 5
7 Logo Juventus Juventus 12 7 +2 3 3 1 9 7
8 Logo Atalanta Atalanta 11 7 +6 2 5 0 11 5
9 Logo Sassuolo Sassuolo 10 7 0 3 1 3 8 8
10 Logo Cremonese Cremonese 10 7 -1 2 4 1 8 9
11 Logo Udinese Udinese 9 7 -3 2 3 2 7 10
12 Logo Lazio Lazio 8 7 +3 2 2 3 10 7
13 Logo Cagliari Cagliari 8 7 -2 2 2 3 6 8
14 Logo Torino Torino 8 7 -7 2 2 3 6 13
15 Logo Parme Parme 6 7 -4 1 3 3 3 7
16 Logo Lecce Lecce 6 7 -5 1 3 3 5 10
17 Logo Hellas Hellas 4 7 -7 0 4 3 2 9
18 Logo Pise Pise 4 8 -7 0 4 4 5 12
19 Logo Fiorentina Fiorentina 3 7 -5 0 3 4 5 10
20 Logo Genoa Genoa 3 7 -6 0 3 4 3 9
Avant lui, c’est Rafael Leao qui avait ouvert le score très tôt en début de rencontre. Le Portugais s’était offert un joli but après avoir repiqué dans l’axe et enroulé son ballon au second poteau pour (8e). Juan Cuadrado avait égalisé sur penalty plus de trois ans après son dernier but en Serie A (59e), et pour son 402e match dans le championnat italien, tandis que Nzola avait permis à son équipe de prendre l’avantage après avoir été oublié par la défense milanaise (86e). Les coéquipiers de Mike Maignan pourront regretter les manqués de Leao et Nukunku en seconde période, qui les privent de victoire. Ils pourraient d’ailleurs passer troisièmes à l’issue de cette journée. Pise est 18e.

