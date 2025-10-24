BL : le Werder Brême s’impose face à l’Union Berlin

Le Werder Brême reprend haleine. Depuis la gifle subie face au Bayern Munich fin septembre (0-4), les coéquipiers de Victor Boniface ne perdent plus. En s’imposant face à l’Union Berlin ce vendredi soir, ils ont enchaîné un troisième match consécutif sans défaite (1-0).

La suite après cette publicité

C’est l’attaquant autrichien Marco Grull qui a réveillé cette rencontre d’un but sublime : une frappe enroulée du pied gauche venue se loger dans la lucarne de Ronnow (72e). Grâce à ce succès, le Werder Brême passe 7e en Bundesliga. L’Union Berlin est 10e.