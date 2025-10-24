Menu Rechercher
BL : le Werder Brême s’impose face à l’Union Berlin

Par Jordan Pardon
Leonardo Bittencourt @Maxppp
Brême 1-0 Union Berlin

Le Werder Brême reprend haleine. Depuis la gifle subie face au Bayern Munich fin septembre (0-4), les coéquipiers de Victor Boniface ne perdent plus. En s’imposant face à l’Union Berlin ce vendredi soir, ils ont enchaîné un troisième match consécutif sans défaite (1-0).

Classement général Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 21 7 +23 7 0 0 27 4
2 Logo Leipzig Leipzig 16 7 +1 5 1 1 10 9
3 Logo Stuttgart Stuttgart 15 7 +5 5 0 2 11 6
4 Logo Dortmund Dortmund 14 7 +7 4 2 1 13 6
5 Logo Leverkusen Leverkusen 14 7 +5 4 2 1 16 11
6 Logo Cologne Cologne 11 7 +2 3 2 2 12 10
7 Logo Brême Brême 11 8 -4 3 2 3 12 16
8 Logo Francfort Francfort 10 7 +1 3 1 3 19 18
9 Logo Hoffenheim Hoffenheim 10 7 0 3 1 3 12 12
10 Logo Union Berlin Union Berlin 10 8 -4 3 1 4 11 15
11 Logo Fribourg Fribourg 9 7 0 2 3 2 11 11
12 Logo Hambourg Hambourg 8 7 -3 2 2 3 7 10
13 Logo Augsbourg Augsbourg 7 7 -2 2 1 4 12 14
14 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 7 7 -4 2 1 4 8 12
15 Logo Wolfsbourg Wolfsbourg 5 7 -5 1 2 4 8 13
16 Logo Mayence Mayence 4 7 -6 1 1 5 8 14
17 Logo Heidenheim Heidenheim 4 7 -7 1 1 5 6 13
18 Logo M'gladbach M'gladbach 3 7 -9 0 3 4 6 15
C’est l’attaquant autrichien Marco Grull qui a réveillé cette rencontre d’un but sublime : une frappe enroulée du pied gauche venue se loger dans la lucarne de Ronnow (72e). Grâce à ce succès, le Werder Brême passe 7e en Bundesliga. L’Union Berlin est 10e.

