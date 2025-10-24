Bundesliga
BL : le Werder Brême s’impose face à l’Union Berlin
@Maxppp
Le Werder Brême reprend haleine. Depuis la gifle subie face au Bayern Munich fin septembre (0-4), les coéquipiers de Victor Boniface ne perdent plus. En s’imposant face à l’Union Berlin ce vendredi soir, ils ont enchaîné un troisième match consécutif sans défaite (1-0).
La suite après cette publicité
Classement général Bundesliga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Bayern Munich
|21
|7
|+23
|7
|0
|0
|27
|4
|2
|Leipzig
|16
|7
|+1
|5
|1
|1
|10
|9
|3
|Stuttgart
|15
|7
|+5
|5
|0
|2
|11
|6
|4
|Dortmund
|14
|7
|+7
|4
|2
|1
|13
|6
|5
|Leverkusen
|14
|7
|+5
|4
|2
|1
|16
|11
|6
|Cologne
|11
|7
|+2
|3
|2
|2
|12
|10
|7
|Brême
|11
|8
|-4
|3
|2
|3
|12
|16
|8
|Francfort
|10
|7
|+1
|3
|1
|3
|19
|18
|9
|Hoffenheim
|10
|7
|0
|3
|1
|3
|12
|12
|10
|Union Berlin
|10
|8
|-4
|3
|1
|4
|11
|15
|11
|Fribourg
|9
|7
|0
|2
|3
|2
|11
|11
|12
|Hambourg
|8
|7
|-3
|2
|2
|3
|7
|10
|13
|Augsbourg
|7
|7
|-2
|2
|1
|4
|12
|14
|14
|Sankt Pauli
|7
|7
|-4
|2
|1
|4
|8
|12
|15
|Wolfsbourg
|5
|7
|-5
|1
|2
|4
|8
|13
|16
|Mayence
|4
|7
|-6
|1
|1
|5
|8
|14
|17
|Heidenheim
|4
|7
|-7
|1
|1
|5
|6
|13
|18
|M'gladbach
|3
|7
|-9
|0
|3
|4
|6
|15
C’est l’attaquant autrichien Marco Grull qui a réveillé cette rencontre d’un but sublime : une frappe enroulée du pied gauche venue se loger dans la lucarne de Ronnow (72e). Grâce à ce succès, le Werder Brême passe 7e en Bundesliga. L’Union Berlin est 10e.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer