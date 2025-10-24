L’appel au secours déchirant de Michy Batshuayi pour sauver son chat

C’est un vrai message de détresse que lance Michy Batshuayi sur son compte Instagram. Aujourd’hui à l’Eintracht Francfort, le Belge de 32 ans a lancé un appel à l’aide sur le réseau social dans le but de venir au secours de son chat, gravement blessé après avoir été renversé par une voiture. Le malheureux animal de compagnie à un besoin urgent de transfusion sanguine de la part d’un autre chat pour être soigné.

«Ce serait simplement un petit échantillon de sang, complètement sain pour le chat donneur et réalisé avec douceur par un vétérinaire professionnel, écrit l’ancien Marseillais en anglais et en allemand. Je sais que c’est une demande inhabituelle mais c’est son unique chance de vivre. Si vous êtes à Francfort ou pas loin et que vous avez un chat en bonne santé, votre aide pourrait littéralement sauver une vie. L’opération est prévue bientôt, alors chaque minute compte.» L’appel est lancé.