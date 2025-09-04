Un dirigeant du Bayern Munich dézingue le mercato estival

L’éternel président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeneß, n’a pas mâché ses mots à propos du mercato estival lors de la DFL-Gala à Berlin selon Bild. « Je suis sidéré par ce qui s’est passé ces six à huit dernières semaines dans le football international », a-t-il déclaré. Critiquant les montants faramineux dépensés, il les a qualifiés de « complètement fous » et s’est demandé : « à un moment, le citoyen se dit : sont-ils complètement dingues ? » Hoeneß a profité de son discours pour appeler les représentants des clubs allemands à rester prudents : « nous devons suivre notre propre voie dans le football allemand. Je demande à tous ici de ne jamais accepter cet argent qui corrompt tout. »

La soirée, marquée par la remise du prix d’honneur pour l’ensemble de sa carrière, a également été l’occasion de rendre hommage à Hoeneß par Rainer Bonhof, avec qui il a été Champion du Monde en 1974. Bonhof a salué sa résilience et son influence sur le football allemand : « merci pour ton œuvre de vie. Malgré les plus grandes difficultés, tu t’es toujours relevé et tu as donné un visage au football allemand. » Le message est passé.