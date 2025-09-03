Menu Rechercher
Antony a refusé d’aller au Bayern Munich

Auteur d’un prêt solide la saison dernière au Real Betis Balompié (9 buts et 5 passes décisives en 26 matches), Antony (25 ans) était revenu à Manchester United où il était en situation d’échec. Vendu pour 22 millions d’euros aux Verdiblancos, il aurait pu rejoindre un autre club. Dans un entretien pour la Cadena Cope, il a annoncé un intérêt du Bayern Munich durant l’été.

«J’ai parlé avec le Bayern Munich la veille de ma signature au Betis. Je ne sais pas si l’offre était de 7 millions d’euros (nets de salaire annuel), je n’en ai pas parlé. Mais lorsque j’ai discuté avec eux, j’ai dit que j’avais donné ma parole au Betis, que tout était bouclé à 95 % et que je la tiendrais. Par respect, par affection et par la certitude d’être heureux ici, je prends cette décision avec tout le respect que je porte au Bayern Munich, l’un des trois meilleurs clubs du monde. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite», a-t-il ainsi déclaré.

