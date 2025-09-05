Espagne : Luis de la Fuente ravi après la victoire contre la Bulgarie

Auteur d’un match maîtrisé face à la Bulgarie à l’occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l’Espagne de Luis de la Fuente s’est imposée sur le score de 3 à 0 grâce à trois buteurs différents : Oyarzabal, Cucurella et Mikel Merino. La Roja affichait son équipe type, hormis les blessures de Gavi et Fermín López, avec Nico Williams et Lamine Yamal sur ses ailes. Le technicien espagnol a semblé ravi après la victoire contre la Bulgarie : « nous avons réalisé une excellente première mi-temps pour sceller le résultat. » Toutefois, il a aussi précisé que la seconde mi-temps a été bien différente : « en seconde période, nous étions déterminés à continuer de progresser, même si nous avons été influencés par le rythme de l’adversaire. Nous aurions pu tirer des conclusions plus positives, mais nous avons terminé en bonne santé. C’était un match difficile, et le prochain sera bien meilleur. »

Interrogé sur les retours des deux cadres de la Roja, Carvajal et Rodri, Luis de la Fuente a déclaré en conférence de presse : « c’était un objectif de faire revenir Rodri et Carvajal. Ce n’était pas gratuit, mais parce qu’ils le méritaient. C’était une brillante contribution. Nous sommes satisfaits de chacun d’eux. De ceux qui sont venus et de ceux qui ne sont pas venus : Fermín, Ferran, Dani Olmo, Jesús… » L’Espagne, championne d’Europe en 2024, fait partie des grandes favorites pour le sacre en 2026.