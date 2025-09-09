L’Athletic Bilbao donne des nouvelles de la blessure de Nico Williams

Nico Williams devra observer un temps d’arrêt après avoir été contraint de quitter prématurément le terrain lors du match de la sélection espagnole en Turquie. Touché juste avant la mi-temps, l’ailier de l’Athletic Bilbao a passé des examens dans sa terre natale qui ont révélé une « lésion musculaire modérée au niveau de l’adducteur gauche ». Le club basque a précisé qu’il restait « en attente d’évolution », sans donner de délai précis, comme à son habitude.

Toutefois, ce type de blessure implique généralement une indisponibilité d’environ trois semaines. Williams devrait donc manquer la reprise de la Liga ce samedi contre Alavés, ainsi que le retour des Leones en Ligue des champions mardi prochain face à Arsenal. Un coup dur pour l’Athletic, qui perd sa plus grande star en attaque.