Angleterre : Thomas Tuchel fait la paix avec Jude Bellingham

Absent du dernier rassemblement, Jude Bellingham a de nouveau été convoqué par Thomas Tuchel. Entre le joueur du Real Madrid et son sélectionneur national, tout n’a pas été simple. Tuchel n’a pas hésité à rentrer dans le lard de l’Anglais publiquement et a déjà prouvé qu’il savait obtenir des résultats tout en se passant de certaines stars. Certains ont même imaginé une absence de Bellingham au prochain Mondial en cas de conflit larvé. Aujourd’hui, avec cette convocation, Tuchel a calmé les choses. L’Allemand en a même profité pour encenser le Merengue.

La suite après cette publicité

«Jude revient en tant que numéro 10. C’est sa meilleure position. L’une de ses principales forces est de marquer dans cette position. Il a la capacité d’arriver et de marquer des buts qu’un numéro neuf marquerait, ce qui est très inhabituel. Cela peut sembler facile, mais arriver à ces positions est l’une de ses qualités exceptionnelles. Nous allons essayer de lui trouver de l’espace au poste de numéro 10 pour qu’il puisse arriver et marquer ces buts. Jude a accepté la décision lors du dernier stage. Il a fait ce qu’il fait le mieux, il a évolué au plus haut niveau et il a montré qu’il méritait sa place dans l’équipe, c’est pourquoi il est ici. Je ne dévoilerai pas en public mes conversations privées avec les joueurs. Je pense que ce n’est pas une surprise pour lui de jouer pour nous au poste de numéro 10. Il le sait de moi et il se considère comme un numéro 10. Sa principale force au poste de numéro 10 est de trouver des positions de numéro 9. Il a la soif et la détermination de marquer, c’est ce que nous voyons au Real Madrid et j’espère que nous le verrons également chez nous», a-t-il confié en conférence de presse.