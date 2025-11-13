Menu Rechercher
Angleterre : Jude Bellingham devrait commencer sur le banc face à la Serbie

De retour en sélection, Jude Bellingham aura l’occasion de faire taire ses détracteurs, ce jeudi soir, face à la Serbie. Mis sous pression par Thomas Tuchel, qui attend un changement d’attitude du milieu offensif madrilène, l’Anglais de 22 ans aura toutefois fort à faire.

En effet, selon les dernières informations de Sky Sports, l’ancien joueur du Borussia Dortmund devrait débuter sur le banc face aux Serbes. Pour rappel, ces dernières heures, l’ex-coach du PSG affirmait que Bellingham se trouvait en compétition avec Morgan Rogers pour occuper le poste de meneur de jeu.

Pub. le - MAJ le
