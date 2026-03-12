Le communiqué cinglant de l’OM pour Medhi Benatia

L’OM retrouve le chemin de la compétition demain au Vélodrome avec la réception de l’AJ Auxerre en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Il s’agira de confirmer la victoire acquise sur le terrain de Toulouse pour conserver sa place sur le podium. Néanmoins, le contexte marseillais ne respire pas la sérénité en ce moment. Dernier exemple en date avec un dossier de La Provence publié ce matin mettant en lumière certaines méthodes qu’emploierait Medhi Benatia. Selon le média, le directeur du football, qui a pris du galon ces dernières semaines, serait en froid avec Mason Greenwood. Son interventionnisme aurait également été l’une des causes du départ de Roberto De Zerbi.

L’ex-international marocain et le club n’ont pas aimé la publication de ces informations et l’ont bien fait savoir avant la conférence de presse du jour. «L’OM tient à se dire extrêmement choqué sur un dossier consacré ce matin à Medhi Benatia. Un dossier composé d’articles à charge, d’insinuations infondées, reposant probablement sur des sources douteuses et laissant peu de place au contradictoire. Ce type de méthodes et de comportements viennent parasiter le travail du club et de ses collaborateurs dans une période sportive capitale qui présente un caractère d’urgence et qui exige un esprit de responsabilité collective et de la sérénité.»