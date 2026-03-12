Manchester City : Bernardo Silva entre dans les plans de la Juventus

Alors que la Juventus n’est plus concernée par cette édition de la Ligue des Champions et qu’elle peine à se rapprocher du podium en championnat (6e), la direction bianconera souhaite renforcer son effectif avec des joueurs de grande expérience internationale durant le prochain mercato estival. De nombreuses idées de la part de celle-ci ont d’ailleurs vu le jour en interne, essayant de saisir les opportunités parmi les joueurs dont le contrat arrive à expiration. D’après La Gazzetta dello Sport, la Juventus s’intéresserait ainsi à deux joueurs de renom sur le marché des transferts : Bernardo Silva (31 ans) et Leon Goretzka (31 ans), tous deux susceptibles d’être libérés par leurs clubs respectifs en fin de saison.

La Vieille Dame apprécie fortement les qualités techniques, l’expérience et le leadership du Cityzen. Or, plusieurs contraintes viendraient perturber l’éventuelle transaction. Le Portugais souhaite participer à la C1, ce qui oblige les Turinois à s’activer durant cette dernière ligne droite en Serie A. De plus, il percevrait un salaire compris entre 7 et 8 millions par saison, ce qui pourrait faire froid dans le dos en Italie. Galatasaray, l’Inter Milan et Benfica sont également sur les rangs pour le milieu de terrain. Une autre barrière venant couper la route. Reste à savoir si Silva souhaitera quitter la Premier League cet été.