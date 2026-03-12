Menu Rechercher
Un club anglais passe à l’assaut du meilleur buteur du championnat sénégalais

Meilleur buteur du championnat sénégalais sous les couleurs de l’AJEL de Rufisque, Mouhamed Diop (17ans) attise la convoitise de Watford. Le club anglais, qui suit de près ses performances, est passé à l’action pour s’attacher les services de l’attaquant. Un dirigeant des Hornets s’est d’ailleurs rendu au Sénégal cette semaine, confirmant l’intérêt concret de la formation britannique pour ce profil prometteur.

Ligue Sénégalaise de Football Professionnel
Auteur d’une première partie de saison remarquable, Mohamed Diop est logiquement désigné Meilleur joueur de la phase aller. Une récompense méritée qui vient saluer son talent, sa régularité et son impact sur le jeu tout au long de cette première moitié de saison. ⚽👏
Cette offensive s’inscrit dans la stratégie de recrutement de Watford, qui avait déjà réussi un pari similaire avec l’arrivée du jeune Malien Mamadou Doumbia. En prospectant à nouveau en Afrique de l’Ouest, le club mise sur un réservoir de talents dont la compétitivité ne cesse de croître.

