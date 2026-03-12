OM : Habib Beye juge la concurrence entre Aubameyang et Gouiri

Depuis le début de la saison, l’OM alterne à la pointe de son attaque entre Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri. En fonction des états des formes de l’un ou de l’autre, des blessures et des circonstances, les deux avants-centres se partagent le temps de jeu. Le Gabonais cumule 12 buts et 10 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues, contre 8 réalisations et 4 offrandes en 20 sorties pour l’Algérien. Cette concurrence ravit Habib Beye, lequel peut alterner selon les adversaires et les consignes demandées à son équipe.

«La concurrence est saine déjà, elle est la plus juste possible. Amine était un peu juste à Toulouse. Ça a été 30 minutes difficiles, il l’a dit lui-même. Ce sont deux joueurs très différents. Pierre-Emerick demande la profondeur, Amine est plus dans le jeu, résume le technicien. On a plusieurs forces à notre actif avec des joueurs très efficaces devant le but. Pierre-Emericke est important sur la première pression. Il a cette verticalité nécessaire. On a un effectif riche et je suis très content de cette concurrence. Il s’apprécient et se trouvent bien. C’est une force».