Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

OM : Habib Beye juge la concurrence entre Aubameyang et Gouiri

Par Maxime Barbaud
1 min.
Aubameyang @Maxppp
Marseille Auxerre
betclic
1 1.43 N 4.80 2 7.00 Bonus 100€

Depuis le début de la saison, l’OM alterne à la pointe de son attaque entre Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri. En fonction des états des formes de l’un ou de l’autre, des blessures et des circonstances, les deux avants-centres se partagent le temps de jeu. Le Gabonais cumule 12 buts et 10 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues, contre 8 réalisations et 4 offrandes en 20 sorties pour l’Algérien. Cette concurrence ravit Habib Beye, lequel peut alterner selon les adversaires et les consignes demandées à son équipe.

La suite après cette publicité

«La concurrence est saine déjà, elle est la plus juste possible. Amine était un peu juste à Toulouse. Ça a été 30 minutes difficiles, il l’a dit lui-même. Ce sont deux joueurs très différents. Pierre-Emerick demande la profondeur, Amine est plus dans le jeu, résume le technicien. On a plusieurs forces à notre actif avec des joueurs très efficaces devant le but. Pierre-Emericke est important sur la première pression. Il a cette verticalité nécessaire. On a un effectif riche et je suis très content de cette concurrence. Il s’apprécient et se trouvent bien. C’est une force».

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Habib Bèye
Pierre-Emerick Aubameyang
Amine Gouiri

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Habib Bèye Habib Bèye
Pierre-Emerick Aubameyang Pierre-Emerick Aubameyang
Amine Gouiri Amine Gouiri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier