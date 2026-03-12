OL : la grosse réponse d’Endrick aux critiques

Après cinq matchs sans marquer, Endrick se savait attendu. L’international brésilien était évidemment titulaire pour affronter le Celta Vigo en 1/8e de finale de Ligue Europa ce jeudi soir (1-1). Un retour en Espagne qu’il a finalement fêté avec un but, son tout premier dans la compétition avec l’OL, qui vient récompenser ses efforts.

«Très heureux de revenir en Espagne, de jouer contre le Celta qui est une bonne équipe. C’était un match difficile, c’est mon premier but en Europa League, je suis très heureux d’avoir marqué et aidé l’équipe. Il faudra faire un bon match retour à la maison. Mes tentatives de frappe en fin de match ? C’est une équipe qui joue bloc bas, et avec l’expulsion d’Iglesias, ils ont défendu encore plus bas. J’ai tenté d’aller sur le côté droit pour tirer, je suis un 9.»

Il a forcé le destin, et ça lui a souri

"Tenter", c’est sans doute le mot qui résumerait le mieux la prestation du joueur prêté par le Real Madrid. Mais l’enjeu résidait surtout dans sa capacité à trouver le bon équilibre, comme le soufflait Moussa Niakhaté après le match : «dimanche je lui ai parlé, je lui ai dit qu’il fallait qu’il trouve l’équilibre entre tenter et ramener son talent sans abuser. Aujourd’hui, il l’a trouvé, il peut faire mieux. Mais des fois, on a besoin des joueurs un peu différents pour débloquer les situations, il l’a fait.» Souvent amené à dézoner sur le côté, Endrick a ensuite repiqué à de nombreuses reprises pour se mettre en position de frappe.

En forçant le destin et avec l’aide de Radu, coupable d’une faute de main, il s’est offert son 6e but en 11 rencontres sous le maillot lyonnais. Si tout n’a pas été parfait dans son match, l’attaquant de 19 ans a mis beaucoup de volonté, et il s’est surtout mis au service du collectif, ce qui n’avait pas toujours été le cas, comme face à Lens en Coupe de France. «Je ne veux pas individualiser, tous les joueurs n’ont pas fait un bon match. Je vais parler avec lui, je dois voir ce qu’il aurait pu améliorer dans son jeu», confiait Paulo Fonseca après la défaite face à Strasbourg (3-1) il y a trois semaines. Son joueur lui a livré une réponse positive ce soir. À lui de transformer l’essai désormais.