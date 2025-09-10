Javier Pastore est complètement fan de Rayan Cherki

Dans une interview accordée à L’Équipe, l’ancien joueur du PSG, Javier Pastore, s’est particulièrement arrêté sur Rayan Cherki, soulignant le plaisir qu’il prend à le suivre sur le terrain. « Rayan Cherki, lui, je l’aime bien. C’est quelqu’un qui prend du plaisir quand il joue au foot. Tu le vois, il te fait des actions, il est intuitif », a-t-il expliqué, saluant l’aisance et la créativité du jeune Lyonnais. Pour lui, Cherki incarne le type de joueur qui peut inspirer les jeunes et redonner de la magie au football, grâce à son talent naturel et son instinct de jeu, à l’image de l’Argentin lorsqu’il jouait en Ligue 1.

L’ancien milieu offensif a aussi évoqué l’importance de la formation et de l’encadrement des jeunes talents comme le nouveau prodige de Manchester City. « Je vois tellement de clubs, aujourd’hui, qui placent d’anciens joueurs à des postes après leur carrière. Mais si ça ne marche pas bien, on coupe les têtes. Et une fois la tête coupée, on dit qu’il n’était pas bon, pas travailleur, etc. Je veux travailler quand je me sentirai prêt. Pour le moment, je consomme beaucoup de foot… Je vois le plaisir que prend mon fils aussi quand il joue, son sourire, ses émotions », a-t-il confié. Selon l’ancien de la Roma, suivre et accompagner des joueurs est essentiel pour leur permettre de s’épanouir pleinement et de transmettre leur passion du football aux générations futures.