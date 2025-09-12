Lamine Yamal revient sur son anniversaire polémique

La fête d’anniversaire de Lamine Yamal avait suscité une vive polémique cet été, notamment en raison de la présence de personnes atteintes de nanisme engagées pour assurer des animations, un choix dénoncé comme discriminatoire par l’Association des personnes atteintes d’achondroplasie (ADEE), qui avait même déposé plainte. L’affaire avait pris une telle ampleur qu’une enquête gouvernementale avait été ouverte, plaçant la jeune star du Barça au cœur d’une controverse qui dépassait largement le cadre sportif.

Invité à revenir sur l’épisode, le crack de 18 ans a tenu à clarifier sa position. « Je n’étais pas en colère. J’ai trouvé ça drôle. Ils ont essayé de le gâcher de bien des manières. Une femme a dit que j’avais choisi les filles d’une manière ou d’une autre, et c’était un mensonge. Et puis il y a eu l’histoire des serveurs qui travaillaient là-bas », a-t-il expliqué dans l’émission Resonancia de Corazón. Désireux de tourner la page, Lamine Yamal a affiché son calme face aux critiques et rappelé que son esprit restait tourné vers le terrain et sa progression, que ce soit avec le Barça ou la Roja. Jusqu’ici, on peut le croire puisqu’il comptabilise déjà deux buts et deux passes décisives en seulement trois matchs de Liga avec le Barça.