Bamba Dieng, l’invité surprise du FC Lorient pour affronter l’OM

L’annonce du groupe d’Olivier Pantaloni pour le déplacement au Vélodrome en a étonné plus d’un hier soir. Bamba Dieng fait bel et bien partie des 21 joueurs convoqués. La surprise est même double. La veille en conférence, le technicien lorientais avait estimé l’attaquant encore trop juste et pas tout à fait au point avec son projet. «Je compterai sur lui à partir du moment où il sera apte à faire ce qu’on attend de lui», expliquait le corse. Coup de bluff de l’entraîneur ou contrainte liée aux blessures ? Peu importe, c’est déjà une première victoire pour l’attaquant, revenu en odeur de sainteté après un été compliqué où il a été mis au placard par son club.

De retour dans le Morbihan à la reprise après un prêt à Angers la saison passée, le Sénégalais de 25 ans a vite compris qu’il devait se trouver un nouveau challenge pour la suite de sa carrière. Direction l’équipe réserve et une invitation à se trouver un nouveau challenge à un an de la fin de son contrat. Les Merlus comptent sur sa vente pour alléger leur masse salariale et alimenter l’enveloppe mercato pour recruter. Au 1er septembre, jour de la fermeture du marché en France, force est de constater que Dieng est toujours au club, toujours avec la National 2 avec qui il prend part à l’entraînement, mais sans jouer. La direction mise sans trop y croire sur les derniers marchés encore ouverts.

Des intérêts en Arabie saoudite et en Turquie

«On est conscient des contraintes budgétaires. Certains départs étaient prévus (Dieng, Makengo, Touré), et cela nous aurait peut-être permis de recruter d’autres profils de joueurs. Il reste quelques jours (avant la fermeture des derniers marchés en Turquie, en Russie et dans les pays du Golfe), mais le champ des possibles se réduit considérablement. On travaille avec cet effectif-là. On essaye de concerner au maximum les joueurs qui sont avec nous pour ne plus perdre de temps», disait Olivier Pantaloni plus tôt dans la semaine. L’Arabie saoudite a fermé ses portes hier, la Grèce, la Turquie et Russie aujourd’hui. Bamba Dieng sera lorientais cette saison, au moins jusqu’en janvier.

D’après nos informations, il y a eu des intérêts émanant de clubs saoudiens et turcs, sans que cela aille plus loin. Dès le 1er septembre, Lorient a anticipé le fait que Dieng allait rester. Il est réintégré dès le lendemain en équipe première et est titularisé le week-end suivant avec la N2. Il dispute 45 minutes contre Saint-Colomban Locminé et marque lors du match nul 1-1 de son équipe. Les qualités et l’instinct du buteur sont toujours là. L’expérience au SCO fut loin d’être ridicule d’ailleurs avec 6 buts marqués toutes compétitions confondues en 22 apparitions pour seulement 741 minutes lors d’une saison perturbée par quelques blessures (cheville, aine, adducteurs).

De retour avec Lorient… contre l’OM

L’international (20 sélections, 2 buts) est jugé suffisamment en forme pour faire son retour en équipe première. Le peu de profondeur dans l’effectif, en plus des blessures actuelles (Pagis, Sanusi) et les retours tardifs des internationaux (Karim et Tosin) lui sont bénéfiques pour être du rendez-vous à Marseille. C’est ici qu’il s’est révélé entre 2021 et 2023, avant son transfert à Lorient pour 7 M€. C’est peut-être un clin d’œil du destin de revenir sur le devant de la scène et dans son ancien jardin où il a laissé de bons souvenirs. Autre hasard des événements, c’est au Vélodrome qu’il a porté la dernière fois le maillot lorientais. C’était il y a un an lors de la 2e journée de Ligue 2 contre Martigues.

