L’épineux cas Vinicius Jr met encore le feu au Real Madrid

Au lendemain de la défaite de l’Olympique de Marseille au Santiago Bernabéu (2-1), on parle surtout de polémique d’arbitrage en France. Effectivement, les Marseillais sont plutôt énervés par ce deuxième penalty accordé aux Merengues, qui a offert la victoire à la bande de Kylian Mbappé. Mais en Espagne, ce n’est pas vraiment l’arbitrage qui fait la une des médias ou des débats sur les plateaux TV et radio. C’est le visage de Vinicius Jr qui est placardé un peu partout, lui qui a démarré la rencontre la plus importante de l’année jusqu’ici sur le banc de touche. Une décision forte de Xabi Alonso qui est plutôt saluée par l’opinion publique madrilène par ailleurs…

Entré légèrement après l’heure de jeu, le Brésilien n’a pas vraiment été convaincant qui plus est, même si c’est lui qui provoque plus ou moins le penalty avec cette main de Facundo Medina. Outre cette action, on a continué de voir le Vinicius Jr plutôt éteint de ce début de saison, peu inspiré et faisant peu de différences balle au pied. Une situation qui interpelle donc, alors que ces dernières heures, certains médias évoquaient déjà une relation froide entre l’attaquant brésilien et Xabi Alonso.

Madrid est du côté d’Alonso

« Il va y avoir un moment pour tout le monde. Personne ne peut jouer à tous les matchs, et personne ne devrait être offensé s’il est sur le banc. Nous avons besoin de tout le groupe car le calendrier est très exigeant », se justifiait Xabi Alonso après la rencontre. Pour beaucoup en Espagne, le coach basque est en train de challenger et de piquer Vinicius Jr dans son orgueil afin de le pousser à retrouver sa meilleure version. Lors des micro-trottoirs réalisés par les médias madrilènes, les supporters étaient clairement du côté de leur coach. Sur la Cadena SER, le journaliste Manu Carreño est tout de même allé plus loin dans le débrief de la rencontre, expliquant que Xabi Alonso préfère d’autres profils de joueurs et que les discussions compliquées pour la prolongation du joueur avec le Real Madrid peuvent aussi être une piste à explorer pour comprendre cette perte d’importance du joueur dans l’équipe, lui qui avait aussi démarré le match de Liga contre Oviedo sur le banc.

« Je connais la philosophie et la méthodologie de Xabi Alonso et je ne suis pas surpris. Xabi veut avoir tous les joueurs très concernés, avec de nombreuses minutes de jeu presque tous dans tous les matchs de LaLiga et de la Ligue des champions. Xabi Alonso n’aura aucun problème à asseoir qui que ce soit. Si parce que vous n’êtes pas titulaire vous vous entraînez mal, sans envie… Évidemment, vous n’allez pas jouer. Je ne serais pas si inquiet, c’est à Vinicius de décider. S’il presse plus, il jouera et, si ce n’est pas le cas, quelqu’un d’autre le fera », a pour sa part expliqué le grand nom du club Pedrag Mijatovic sur la Cadena SER. La balle est dans le camp de Vini…