LdC : le but de Marquinhos pour lancer la saison européenne du PSG

Candidat à sa propre succession en Ligue des Champions, le PSG entame sa campagne avec la réception de l’Atalanta Bergame ce mercredi soir. Un match que les hommes de Luis Enrique ont pris par le bon bout puisqu’ils mènent déjà au score après trois minutes de jeu.

Le bon travail de fixation de Barcola permettait à Fabian Ruiz de se faire oublier dans son dos. L’Espagnol trouvait ensuite Marquinhos seul au point de penalty, tel un pur numéro neuf, pour pousser le ballon au fond des filets.