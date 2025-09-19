Menu Rechercher
Ligue des Champions

Monaco est content pour Ansu Fati

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ansu Fati avec Monaco
Club Bruges 4-1 Monaco

Cela faisait près de deux ans, le 9 novembre 2023 plus précisément, qu’il n’avait pas connu la joie de marquer un but. Certes, Ansu Fati n’a pas célébré comme un fou la réduction du score à Bruges (1-4), mais l’Espagnol peut être content d’avoir trouvé le chemin des filets pour sa première apparition sous le maillot asémiste. La seule satisfaction du soir.

« S’il y a quelque chose de positif, c’est lui. Ansu a fait ses débuts ce soir, il a montré ses qualités. Il a eu la chance de marquer son premier but pour Monaco. Nous attendons Paul. C’est pour le futur », a déclaré Thiago Scuro en zone mixte, imité par Eric Dier. « On est vraiment heureux qu’il ait joué son premier match. On espère qu’il pourra se mettre en condition. Il est plein de qualités. Je suis heureux pour lui qu’il soit avec l’équipe, qu’il ait marqué. Vous pouvez voir ses qualités, je suis content qu’il soit disponible. »

Pub. le - MAJ le
