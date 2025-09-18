Ligue des Champions : Monaco humilié par le Club Bruges

Au tour de Monaco de faire son entrée en lice en Ligue des Champions. Éliminée en barrages l’an passé après une double confrontation épique face à Benfica, l’ASM retrouvait la reine des compétitions européennes sur la pelouse toujours très difficile du Cercle Bruges. Le dernier des clubs français engagés ne partait pas favori dans cette rencontre, surtout sans Hradecky, blessé, et un début de saison où certaines faiblesses ont été mises en évidence par ses adversaires. Hütter engageait un 4-4-2 avec Biereth associé à Balogun devant, soutenu par Akliouche et Minamino pour répondre la chaude ambiance du Jan Breydel Stadion où les locaux sont toujours invaincus cette saison.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Club Bruges 3 1 +3 1 0 0 4 1 35 Monaco 0 1 -3 0 0 1 1 4

Nicky Hayen comptait sur Ordonez, proche de l’OM cet été, en défense, ou encore sur Vanaken en plaque tournante du jeu. Une formule rapidement payante pour des Belges supérieurs à l’image de cette première situation ratée par Tzolis (3e), mais qui concédaient pourtant un penalty sur très bon mouvement à quatre entre Akliouche, Balogun, Minamino et Biereth. Plus rapide, le Danois devançait la sortie de Mignolet et offrait à Akliouche l’opportunité d’ouvrir le score. Sauf qu’à l’image de Barcola hier, le néo-international français frappait trop mollement pour le gardien, parti du bon côté (10e), et sorti sur blessure 5 minutes plus tard.

Le penalty manqué d’Akliouche

Monaco a manqué le coche, et la possibilité de faire basculer le match en sa faveur. Après cela, il n’y avait plus qu’une seule équipe sur le terrain. Les Brugeois profitaient d’un surnombre au milieu de terrain pour multiplier les occasions (21e, 24e, 27e, 30e). La défense s’en sortait grâce à la maladresse adverse et à Köhn. Le gardien finissait par s’incliner, submergé par les vagues et un Vanaken qui avait tout le temps de servir Tresoldi dans la surface (1-0, 32e). Le portier suisse maintenant encore les siens dans le match face à Tzolis (38e), le temps d’un instant seulement. Sur le corner concédé, Onyedika doublait la mise (2-0, 39e) après que Bruges ait touché trois fois le ballon dans les 16 mètres…

Touché et même coulé, le club princier encaissait un nouveau but avant la pause, œuvre de Vanaken après un duel gagné par Ordonez sur Vanderson (3-0, 43e). Le double changement (Caio Henrique et Bamba remplacés par Kehrer et Coulibaly) d’Adi Hütter à la pause n’était pas de trop, d’autant que Forbs a frôlé le 4e but avant le retour au vestiaire (45e+4). Ça n’a rien changé à la physionomie de cette rencontre. La tête de Mechela passait à côté (51e), la frappe de Forbs échouait au pied du poteau (53e) et Tzolis finissait mal après un joli numéro (63e). L’ASM frappait tout de même un peu plus au but mais, malgré l’entrée de Fati (61e), les Belges se promenaient avec tant de facilité.

Monaco dépassé dans tous les secteurs de jeu

L’accélération de Meijer côté gauche laissait son vis-à-vis sur place et il fallait un sacrifice de Dier pour empêcher Tresoldi de corser encore un peu plus l’addition (68e). Entré en jeu quelques minutes plus tôt, Diakhon non plus ne terminait pas son action (69e), avant de se rattraper sur ce nouveau débordement de Meijer. Dans une situation à 5 contre 5 dans la surface, l’ancien Rémois prenait son temps pour crocheter facilement Dier et Camara, et finir du gauche (4-0, 75e). Avec le match déjà gagné, les Blauw en Zwart (Bleu et Noir) ont un peu levé le pied, tout en donnant le sentiment de pouvoir accélérer quand ils le voulaient, même si c’est bien l’ASM qui réduisait l’écart dans le temps additionnel par Fati (4-1, 90e+2). Les Belges prennent provisoirement la 2ème place de cette phase de ligue, alors que Monaco est tout en bas, juste devant l’Atalanta.