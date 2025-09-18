Menu Rechercher
Le premier but d’Ansu Fati pour sauver l’honneur de Monaco

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ansu Fati Monaco @Maxppp
Club Bruges 4-1 Monaco

Il est entré en cours de jeu et pas vraiment dans un contexte favorable. Convoqué pour la première fois par Adi Hutter, Ansu Fati a fait ses grands débuts avec l’AS Monaco pendant que son équipe se faisait étriller par le Club Bruges.

CANAL+ Foot
C'est un petit évènement malgré la défaite : Ansu Fati a marqué son premier but avec l'AS Monaco 🤩

#BRUMON | #UCL
L’Espagnol n’a pas sonné la révolte, mais il pourra quand même se dire qu’il a mis fin à une longue disette de deux ans en réduisant le score dans les arrêts de jeu du match, histoire de sauver l’honneur d’une ASM battue 4-1.

