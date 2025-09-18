Le premier but d’Ansu Fati pour sauver l’honneur de Monaco

Il est entré en cours de jeu et pas vraiment dans un contexte favorable. Convoqué pour la première fois par Adi Hutter, Ansu Fati a fait ses grands débuts avec l’AS Monaco pendant que son équipe se faisait étriller par le Club Bruges.

L’Espagnol n’a pas sonné la révolte, mais il pourra quand même se dire qu’il a mis fin à une longue disette de deux ans en réduisant le score dans les arrêts de jeu du match, histoire de sauver l’honneur d’une ASM battue 4-1.