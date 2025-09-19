Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue 1

Affaire Negreira : Luis Enrique devant la juge !

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Luis Enrique @Maxppp

Depuis quelques années, l’affaire Negreira fait couler de l’encre en Espagne. En effet, le FC Barcelone serait impliqué dans un scandale de corruption. Le club catalan aurait versé plus de 7,3 millions d’euros à l’ancien arbitre José María Enriquez Negreira entre 2001 et 2018 qui aurait notamment donné des conseils en échange au club ibérique. Plusieurs anciens dirigeants, dont les anciens présidents Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell, sont dans le viseur de la justice. Idem pour le président actuel des Culés, Joan Laporta.

La suite après cette publicité

Selon Marca, il doit témoigner devant la juge Alejandra Gil le 12 décembre prochain. Sa comparution aurait dû avoir lieu le 25 novembre, mais certains avocats n’étaient pas disponibles. Car Laporta ne sera pas le seul entendu ce jour-là. Les anciens entraîneurs du FCB, Ernesto Valverde et Luis Enrique seront aussi interrogés. La présence du coach du PSG s’explique par le fait qu’il était sur le banc du Barça durant la période étudiée. La justice va tenter de déterminer si Luis Enrique, tout comme Valverde, avait connaissance de ces rapports sur l’arbitrage et s’il s’en était servi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier