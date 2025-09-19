Affaire Negreira : Luis Enrique devant la juge !

Depuis quelques années, l’affaire Negreira fait couler de l’encre en Espagne. En effet, le FC Barcelone serait impliqué dans un scandale de corruption. Le club catalan aurait versé plus de 7,3 millions d’euros à l’ancien arbitre José María Enriquez Negreira entre 2001 et 2018 qui aurait notamment donné des conseils en échange au club ibérique. Plusieurs anciens dirigeants, dont les anciens présidents Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell, sont dans le viseur de la justice. Idem pour le président actuel des Culés, Joan Laporta.

Selon Marca, il doit témoigner devant la juge Alejandra Gil le 12 décembre prochain. Sa comparution aurait dû avoir lieu le 25 novembre, mais certains avocats n’étaient pas disponibles. Car Laporta ne sera pas le seul entendu ce jour-là. Les anciens entraîneurs du FCB, Ernesto Valverde et Luis Enrique seront aussi interrogés. La présence du coach du PSG s’explique par le fait qu’il était sur le banc du Barça durant la période étudiée. La justice va tenter de déterminer si Luis Enrique, tout comme Valverde, avait connaissance de ces rapports sur l’arbitrage et s’il s’en était servi.