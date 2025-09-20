Prono
Match Man United - Chelsea en direct commenté
5e journée de Premier League - samedi 20 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man United et Chelsea (Premier League, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Premier League entre Man United et Chelsea. Ce match aura lieu le samedi 20 septembre 2025 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d'informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man United et Chelsea.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man United et Chelsea en France ?
Le match est à suivre en direct le 20 septembre 2025 à 18:30 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Man United Chelsea en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Man United et Chelsea ?
Manchester United : le coach Ruben Amorim a choisi une formation en 3-4-2-1 : A. Bayındır, H. Maguire, M. de Ligt, N. Mazraoui, L. Shaw, Bruno Fernandes, Casemiro, P. Dorgu, A. Diallo, B. Mbeumo, B. Šeško.
Chelsea : de son côté, l'équipe dirigée par E. Maresca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, Marc Cucurella, W. Fofana, T. Chalobah, R. James, M. Caicedo, E. Fernández, Pedro Neto, C. Palmer, Estêvão, João Pedro.
- Qui arbitre le match Man United Chelsea ?
Peter Bankes est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Man United Chelsea ?
Manchester accueille le match au Old Trafford.
- Quelle est la date et l'heure du match Man United Chelsea ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 septembre 2025, coup d'envoi 18:30.
- Qui a marqué des buts pour Man United ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Man United : Bruno Fernandes 14', Casemiro 37'.