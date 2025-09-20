Menu Rechercher
2 - 0
44'
Premier League 2025/2026 5e journée
Man United
2 - 0
44'
Chelsea
Temps forts
37'
2 - 0
Casemiro (PD H. Maguire)
14'
1 - 0
Bruno Fernandes (PD P. Dorgu)
5'
Robert Sánchez
Classement live 6 Chelsea 8 9 Man United 7
Possession 61% Man United Chelsea
Tirs 9 6 1 3 0 1
Grosses occasions créées 100% Man United 2 Chelsea 0
Compositions Man United 3-4-2-1 Chelsea 4-2-3-1
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Manchester United FC Harry Maguire 1 #2 Logo Manchester United FC Patrick Dorgu 1
Tirs (%)
#1 Logo Manchester United FC Bruno Fernandes 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Chelsea FC João Pedro 2
Fautes subies
#1 Logo Manchester United FC Bryan Mbeumo 2 #2 Logo Chelsea FC Enzo Fernández 2 #3 Logo Manchester United FC Noussair Mazraoui 2
Dépossédé du ballon
#1 Logo Manchester United FC Patrick Dorgu 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester United FC Noussair Mazraoui 5/5 100% #2 Logo Chelsea FC Enzo Fernández 4/4 100% #3 Logo Chelsea FC Reece James 5/7 71%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester United FC Benjamin Šeško 2/2 100% #2 Logo Chelsea FC Reece James 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester United FC Patrick Dorgu 0/6 0% #2 Logo Manchester United FC Amad Diallo 0/4 0% #3 Logo Chelsea FC Marc Cucurella 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Chelsea FC João Pedro 0/2 0% #2 Logo Manchester United FC Patrick Dorgu 0/2 0% #3 Logo Manchester United FC Amad Diallo 0/2 0%

Analyse avant-match

Série en cours
D
V
D
N
D
D
N
V
V
N
Rencontres précédentes
29% 14 Victoires 35% 17 Nuls 37% 18 Victoires

Blessures & suspensions

Diogo Dalot Diogo Dalot Blessure musculaire Mason Mount Mason Mount Coup Matheus Cunha Matheus Cunha Ischio-jambiers Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Maladie Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Inconnu
Roméo Lavia Roméo Lavia Blessure musculaire Dário Essugo Dário Essugo Blessure à la cuisse Dário Essugo Dário Essugo Blessure musculaire Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Maladie Robert Sánchez Robert Sánchez Maladie Levi Colwill Levi Colwill Lésion du ligament croisé antérieur du genou Liam Delap Liam Delap Ischio-jambiers

Top commentaires

Bad Gone69 18:45 Le gardien de chelsea est vraiment claqué bien fait pour eux depuis bien longtemps fallait acheter un autre gardien. Chelsea peux rien espérer avec lui😂 2 Répondre
Match Man United - Chelsea en direct commenté

5e journée de Premier League - samedi 20 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man United et Chelsea (Premier League, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Premier League entre Man United et Chelsea. Ce match aura lieu le samedi 20 septembre 2025 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man United et Chelsea.

On en parle

Arbitres

Peter Bankes arbitre principal
0
3.6
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Black Antrobus arbitre assistant
Edward Smart arbitre assistant
Thomas Kirk quatrième arbitre
Adrian Holmes arbitre VAR
Craig Pawson arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Old Trafford Manchester
Old Trafford
  • Année de construction : 1910
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 76212
  • Affluence moyenne : 64415
  • Affluence maximum : 76004
  • % de remplissage : 86

Match en direct

Date 20 septembre 2025 18:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison Régulière - journée 5
Diffusion CANAL+ FOOT
Code MUN-CHE
Zone Angleterre
Équipe à domicile Manchester United
Équipe à l'extérieur Chelsea
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man United et Chelsea en France ?

Le match est à suivre en direct le 20 septembre 2025 à 18:30 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Man United Chelsea en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Man United et Chelsea ?

Manchester United : le coach Ruben Amorim a choisi une formation en 3-4-2-1 : A. Bayındır, H. Maguire, M. de Ligt, N. Mazraoui, L. Shaw, Bruno Fernandes, Casemiro, P. Dorgu, A. Diallo, B. Mbeumo, B. Šeško.

Chelsea : de son côté, l'équipe dirigée par E. Maresca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, Marc Cucurella, W. Fofana, T. Chalobah, R. James, M. Caicedo, E. Fernández, Pedro Neto, C. Palmer, Estêvão, João Pedro.

Qui arbitre le match Man United Chelsea ?

Peter Bankes est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Man United Chelsea ?

Manchester accueille le match au Old Trafford.

Quelle est la date et l'heure du match Man United Chelsea ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 septembre 2025, coup d'envoi 18:30.

Qui a marqué des buts pour Man United ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Man United : Bruno Fernandes 14', Casemiro 37'.

