Chelsea : Enzo Maresca est déjà fan d’Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho s’apprête à retrouver Old Trafford ce samedi, là où il a entamé sa carrière professionnelle sous le maillot de Manchester United. Fraîchement débarqué à Londres pour la somme de 46 millions d’euros, l’ailier argentin de 20 ans affrontera son ancien club dans un match chargé d’émotion et surtout un choc de Premier League. Formé chez les Red Devils et propulsé très jeune en équipe première, Alejandro Garnacho aura l’occasion de se mesurer à son passé, dans un stade qui a marqué ses premiers pas au haut niveau, où il a d’ailleurs évolué avec Cristiano Ronaldo.

Interrogé en conférence de presse, son entraîneur Enzo Maresca a confirmé sa confiance en lui : « dans les deux derniers matchs, il a été très bon. Nous sommes satisfaits de la manière dont il s’adapte à notre style de jeu ». L’Italien estime aussi que l’Argentin est dorénavant prêt à débuter face à Manchester United et se dit impressionné par sa progression rapide depuis son arrivée à Chelsea. De quoi offrir à Garnacho un rendez-vous symbolique et déterminant dans sa jeune carrière.