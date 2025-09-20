Menu Rechercher
Premier League

Chelsea : le terrible carton rouge de Robert Sánchez face à Manchester United

Par Allan Brevi
1 min.
Robert Sánchez avec Brighton & Hove Albion @Maxppp
Le choc de Premier League a rapidement tourné au cauchemar pour Chelsea ce samedi. Après une longue relance de Bayindir, Sesko a remporté son duel aérien face à Chalobah, ouvrant la voie à Mbeumo lancé plein axe. Robert Sánchez, sorti de sa surface pour intervenir, a complètement manqué son geste et fauché l’attaquant camerounais, qui partait au but. L’arbitre n’a pas hésité une seconde : carton rouge direct pour le gardien des Blues, coupable d’une erreur aussi grossière que coûteuse.

Conséquence immédiate, le jeune Estevão a dû céder sa place dès la 5e minute de jeu afin de permettre à Jorgensen d’entrer dans la cage londonienne. Une décision cruelle, mais inévitable pour Enzo Maresca, contraint de réorganiser son équipe dès l’entame. Réduits à dix si tôt dans la rencontre, les Blues voient leurs plans s’effondrer prématurément dans ce qui devait être l’un des gros rendez-vous du week-end en Premier League.

