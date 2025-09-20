Menu Rechercher
Manchester United-Chelsea : les compositions officielles

Par naslan
1 min.
Harry Maguire revient en grande forme à Manchester United
Suite de la 5e journée de Premier League en cette fin d’après-midi avec un duel attendu entre des Red Devils toujours mal en point et un Chelsea invaincu en championnat mais battu en milieu de semaine sur la pelouse du Bayern pour son entame en Ligue des Champions (1-3). Objectif pour les deux équipes, la victoire pour se relancer, une semaine après la lourde défaite de United dans le derby face à City (0-0) et alors que les Blues restent sur un nul à Brentford en championnat (2-2).

Ruben Amorim opère 2 changements dans sa composition : Leny Yoro cède sa place à droite de la défense à 3 à Harry Maguire, tandis que Casemiro relaie Manuel Ugarde au milieu de terrain, au côté du capitaine Bruno Fernandes. Devant, le Portugais maintient sa confiance à Bryan Mbeumo et Amad Diallo, qui seront en soutien de Benjamin Sesko.

Même nombre de rotations pour Enzo Maresca dans son 4-2-3-1. Malo Gusto et Tosin Adarabioyo débuteront sur le banc, remplacés par Wesley Fofana et Estevao. Le Français composera la défense centrale avec Trevoh Chalobah et c’est Reece James qui glissera sur le côté droit. En conséquence, Enzo Fernandez glisse dans le double pivot avec Moises Caicedo pour permettre à Cole Palmer de prendre le relais en numéro 10 et laisser l’aile droite au Brésilien.

Les compositions officielles

Manchester United (3-4-2-1) : Bayindir - Maguire, De Ligt, Shaw - Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes (cap.), Dorgu - Mbeumo, Diallo - Sesko.

Chelsea (4-2-3-1) : Sanchez - James (cap.), Chalobah, Fofana, Cucurella - Caicedo, Enzo Fernandez - Estevao, Palmer, Neto - Joao Pedro.

Pub. le - MAJ le
