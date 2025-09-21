Menu Rechercher
Barça : Pedri n’ira pas à la cérémonie du Ballon d’Or

Pedri @Maxppp

Pedri ne sera pas présent à la cérémonie du Ballon d’Or ce lundi à Paris, malgré sa place parmi les finalistes, rapporte Sport. Le milieu de terrain du FC Barcelone a décidé, en accord avec le club, de ne pas faire le déplacement afin de privilégier le repos. Avec un calendrier très chargé – comprenant des matchs contre Getafe, Oviedo, la Real Sociedad, le PSG et Séville, suivis d’un rassemblement avec la sélection espagnole – le joueur préfère éviter les trajets supplémentaires pour maintenir sa forme actuelle.

Bien que Pedri ne soit pas à Paris, le Barça sera largement représenté, tant du côté masculin avec Cubarsí, Raphinha et l’entraîneur Hansi Flick, que du côté féminin avec Aitana, Alexia, Graham ou encore Patri. Le président Joan Laporta et plusieurs dirigeants feront également le déplacement. Le prodige Lamine Yamal, l’un des favoris aux côtés du Parisien Ousmane Dembélé, sera lui aussi de la partie.

