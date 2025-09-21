Menu Rechercher
Liga

FC Barcelone - Getafe: les compositions officielles

Raphinha avec le FC Barcelone @Maxppp
Barcelone Getafe

Le FC Barcelone reçoit sur sa pelouse Getafe ce dimanche à 21h dans le cadre de la 5ème journée de Liga. Les Barcelonais s’articulent en 4-2-3-1 avec Joan Garcia. Eric Garcia, Christensen, Gerard Martin et Koundé composent la défense. Le duo Pedri et De Jong sont au milieu de terrain. Dani Olmo, Ferran Torres et Raphinha sont en attaque avec Lewandowski qui sera en pointe.

Les Azulones s’organisent en 3-5-2 avec Soria aux cages. Djené, Abqar et Duarte sont en défense. Le milieu de terrain est composé de Kiko Femenía, Mario Martín, Milla, Arambarri et Rico. Le duo Mayoral et Liso sera en attaque.

Les compositions:

FC Barcelone: Joan Garcia - Gerard Martin, Eric Garcia, Christensen, Koundé - Pedri, De Jong - Dani Olmo, Ferran Torres, Raphinha - Lewandowski

Getafe: Soria - Djené, Abqar, Duarte - Kiko Femenía, Mario Martín, Milla, Arambarri, Rico - Mayoral, Liso

