Menu Rechercher
Commenter
Liga

Liga : Getafe et le Deportivo Alavés se quittent dos à dos

Par Aurélien Macedo
1 min.
José Bordalas @Maxppp
Getafe 1-1 Alavés

En Espagne, la sixième journée de Liga se déroule en ce milieu de semaine. Dans le milieu de tableau, Getafe (8e) recevait le Deportivo Alavés (11e). Un match équilibré entre deux équipes réputées pour leur solidité qui a mis du temps à s’animer. Peu après l’heure de jeu, Mauro Arambarri est parvenu à délivrer le club de la banlieue de Madrid (63e).

La suite après cette publicité

Les Basques d’Alavés n’ont toutefois pas douté très longtemps avec ce but d’Ander Guevara (71e) pour égaliser. Avec ce match nul 1-1, Getafe grimpe à la sixième place du championnat quand le Deportivo Alavés se retrouve neuvième.

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Getafe
Alavés

En savoir plus sur

Liga Liga
Getafe Logo Getafe
Alavés Logo Alavés
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier