Liga : Getafe et le Deportivo Alavés se quittent dos à dos

En Espagne, la sixième journée de Liga se déroule en ce milieu de semaine. Dans le milieu de tableau, Getafe (8e) recevait le Deportivo Alavés (11e). Un match équilibré entre deux équipes réputées pour leur solidité qui a mis du temps à s’animer. Peu après l’heure de jeu, Mauro Arambarri est parvenu à délivrer le club de la banlieue de Madrid (63e).

La suite après cette publicité

Les Basques d’Alavés n’ont toutefois pas douté très longtemps avec ce but d’Ander Guevara (71e) pour égaliser. Avec ce match nul 1-1, Getafe grimpe à la sixième place du championnat quand le Deportivo Alavés se retrouve neuvième.