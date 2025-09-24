Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

Marc Bernal a failli signer à… Strasbourg

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Bernal @Maxppp

Après une longue blessure au genou, Marc Bernal est de retour. Le jeune milieu de terrain de 18 ans, à qui on promet un avenir incroyable, a rejoué et Hansi Flick compte sur lui pour la suite de la saison. Et comme l’indique Mundo Deportivo, il aurait pu évoluer du côté de Strasbourg cette saison.

La suite après cette publicité

Effectivement, Chelsea a tenté de s’offrir le joueur formé à La Masia cet été, avec une offre faite au club catalan et au joueur. Le plan des Blues était de le prêter, pour sa première saison, au sein du club alsacien, comme ils l’ont fait avec énormément de joueurs déjà. Mais Bernal a refusé, son rêve étant de s’imposer à Barcelone.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Liga
Strasbourg
Barcelone
Marc Bernal

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Liga Liga
Strasbourg Logo Strasbourg
Barcelone Logo Barcelone
Marc Bernal Marc Bernal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier