Marc Bernal a failli signer à… Strasbourg

Après une longue blessure au genou, Marc Bernal est de retour. Le jeune milieu de terrain de 18 ans, à qui on promet un avenir incroyable, a rejoué et Hansi Flick compte sur lui pour la suite de la saison. Et comme l’indique Mundo Deportivo, il aurait pu évoluer du côté de Strasbourg cette saison.

Effectivement, Chelsea a tenté de s’offrir le joueur formé à La Masia cet été, avec une offre faite au club catalan et au joueur. Le plan des Blues était de le prêter, pour sa première saison, au sein du club alsacien, comme ils l’ont fait avec énormément de joueurs déjà. Mais Bernal a refusé, son rêve étant de s’imposer à Barcelone.