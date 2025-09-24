Getafe aurait pu recruter Guardiola et Messi

Affiliés au FC Barcelone où ils ont travaillé ensemble entre 2008 et 2012, le temps de remporter notamment deux Ligues des Champions en 2009 et 2011 avec le club catalan, Lionel Messi et Pep Guardiola auraient bien pu évoluer ailleurs. En effet, le président de Getafe Ángel Torres Sánchez (73 ans) qui est en poste depuis 2002 a confié cela dans l’émission El Partidazo de la Cope. Cela est arrivé juste avant que ce dernier prenne la suite de Frank Rijkaard.

«Barcelone aurait fait venir Laudrup (qui était le coach de Getafe ndlr), et j’aurais fait venir Guardiola. J’ai parlé avec son frère et nous sommes parvenus à un accord préliminaire. Mais ça a capoté. Il aurait certainement réussi à Getafe aussi, car c’est un monstre», a-t-il confié. Il a ensuite évoqué le cas Lionel Messi : «nous avions demandé Messi en prêt. Nous avions un accord préliminaire avec le Barça, mais Rijkaard, qui était l’entraîneur à l’époque a dit qu’il ne savait pas qui était blessé et que Messi ne pouvait pas venir car il commençait tout juste à avoir du temps de jeu. Nous sommes revenus sans Messi.»