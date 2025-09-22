OM-PSG : un report qui arrange bien les Marseillais !

C’est une nouvelle polémique inédite qui secoue le football français. Dimanche soir, le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain devait se disputer du côté de l’Orange Vélodrome. Pas de chance ; les conditions climatiques qui se sont abattues sur la ville du sud de la France ont obligé les autorités à reporter le match. Une question se posait donc : quand organiser ce choc au sommet du foot français ?

Le règlement stipulait directement que la rencontre devait être jouée le lendemain, sauf dans le cas où une des deux équipes dispute un match de compétition européenne. Ce qui n’est pas le cas. Sauf que, ce soir, c’est le Ballon d’Or 2025. Une remise de prix où plusieurs membres du PSG devraient être récompensés dans les différentes catégories qui existent, à commencer par Ousmane Dembélé, co-favori pour remporter le graal des distinctions individuelles. Un concours de circonstances qui tombe donc très mal pour le Paris Saint-Germain…

L’OM va profiter des absences parisiennes

Le club de la capitale a, sans succès, tenté de faire jouer ce match à une autre date, mais la LFP s’est rangée du côté de l’Olympique de Marseille. Et du règlement, tout simplement. Une décision qui a rendu fous de rage les décideurs parisiens, et qui arrange bien les Marseillais, forcément. S’ils ont dû décaler leur ritiro en Italie d’un jour, les Phocéens ont des raisons d’être satisfaits comme l’indique L’Equipe. Effectivement, dans le cas où le match ait été refixé à une date ultérieure, en décembre comme le souhaitait le PSG par exemple, l’équipe de Roberto De Zerbi aurait probablement dû faire face à une équipe parisienne sans autant d’absents. Ce soir, Luis Enrique sera toujours privé de joueurs comme Désiré Doué, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et João Neves.

Avec tant d’absences, le PSG est logiquement moins fort et c’est donc une belle opportunité qui se présente pour l’OM. On comprend donc mieux l’insistance des dirigeants phocéens, alors que chez les supporters, on se réjouit aussi d’avoir, en quelque sorte, un peu "gâché" la cérémonie du Ballon d’Or pour les Parisiens. La Provence explique qu’on s’est réjouit en interne à Marseille. En somme, ce report ne change pas grand-chose pour l’OM et permet en plus de nuire à l’ennemi juré, alors que pour le PSG, il oblige la direction à revoir beaucoup de choses. Toujours est-il que des milliers de supporters marseillais qui avaient fait le déplacement pour assister au match hier vont devoir rentrer chez eux bredouilles…

