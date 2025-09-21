Le PSG est fou furieux après la décision de la LFP

Le report du Clasico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, initialement prévu dimanche soir au Vélodrome, a provoqué une véritable onde de choc au sein du club parisien. La décision, prise par la préfecture des Bouches-du-Rhône pour des raisons de sécurité face aux orages et aux pluies diluviennes annoncés sur Marseille, a obligé le champion d’Europe à revoir son organisation à la dernière minute. Selon Le Parisien, l’ampleur de cette décision et le timing du report ont surpris tous les acteurs : le match n’était décalé que de 24 heures, mais la logistique et la communication ont rendu la situation particulièrement délicate pour le club de la capitale, déjà habitué à jongler avec un calendrier européen chargé.

La suite après cette publicité

« La folie ! » résume parfaitement l’état d’esprit dans les rangs du PSG ce dimanche, écrit dans ses colonnes Le Parisien. Parti de Paris en fin de matinée pour atterrir à Marseille comme à son habitude pour le déjeuner, le groupe parisien a dû reprendre l’avion en milieu d’après-midi pour regagner la capitale. La rapidité de ce retour, pourtant motivée par des impératifs de sécurité, a provoqué un mélange d’incompréhension et de frustration. Le PSG, assez discret sur le sujet, s’est limité à un communiqué annonçant son retour à Paris, sans davantage de détails ni de commentaires, laissant planer un certain flottement sur les motivations exactes derrière ce retour anticipé et les choix stratégiques du club dans la gestion de cette journée hors norme.

La suite après cette publicité

La cérémonie du Ballon d’Or ignorée

La décision de jouer le match lundi soir à 20 heures, en simultané avec la cérémonie du Ballon d’Or, a ajouté une couche de complexité et de frustration pour le PSG. Une grande partie des joueurs du club devait en effet se rendre à Paris pour la cérémonie, notamment Ousmane Dembélé, grand favori pour le titre, mais aussi d’autres nominés pour les prix Kopa et Yachine. Le calendrier imposé par la LFP, respectant le règlement, mais ignorant la concomitance avec un événement majeur, a contraint le club à faire des choix difficiles, sacrifiant la présence de la majorité de ses stars au théâtre du Châtelet pour assurer la sécurité et la tenue du match au Vélodrome. Selon Le Parisien, cette situation inédite a plongé les dirigeants et les joueurs dans une tension palpable, entre obligations sportives et rendez-vous prestigieux, rappelant combien les décisions institutionnelles peuvent peser lourdement sur la vie quotidienne d’un club de haut niveau.

Au-delà de la seule question logistique, le retour précipité à Paris et le report du match ont aussi un impact sur l’image et la communication du club. Le PSG, malgré sa stature et sa place de favori en Ligue 1 et en Ligue des Champions, se retrouve à jongler avec des contraintes exceptionnelles et un calendrier qui dénature la portée du Clasico. Les acteurs du club, de Luis Enrique au président Nasser Al-Khelaïfi, doivent composer avec une situation où le sport et la médiatisation se chevauchent, transformant une journée déjà chargée en un véritable casse-tête organisationnel. Comme le rappelle Le Parisien, ce dimanche intense restera dans les mémoires comme un exemple frappant des tensions entre sécurité, prestige médiatique et impératifs sportifs. Un véritable coup de tonnerre dans le football français : entre sécurité, calendrier et prestige médiatique, cette décision ravive la polémique autour de l’organisation des grands rendez-vous.

La suite après cette publicité

Suivez le Classico sur DAZN avec l’offre Ligue 1+