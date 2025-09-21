Le classique OM-PSG est reporté lundi à 20h !
Reporté ce dimanche soir en raison de fortes intempéries, le Classique entre l’OM et le PSG aura finalement lieu ce lundi à 20h comme l’a annoncé la LFP il y a quelques minutes.
Décidément, ce dimanche réserve bien des surprises. Menacé depuis quelques jours en raison des intempéries qui s’abattent sur les Bouches-du-Rhône ce dimanche, le Classique entre le PSG et l’OM a finalement été reporté il y a quelques minutes sur directive du préfet des Bouches-du-Rhône. « Le match est reporté, car il peut y avoir des précipitations fortes avec des risques importants de ruissellement urbain dans et aux abords d’un Vélodrome de 65.000 places qui s’annonçait bondé », a expliqué Georges-François Leclerc auprès de l’AFP. Dès lors, la date du report de ce choc avait de quoi faire jaser.
« Lorsqu’en raison d’intempéries, le match n’a pas pu débuter, il est remis, ou lorsqu’il a été définitivement interrompu, il reprend à compter de la minute à laquelle il a été interrompu, le lendemain (hors conditions extrêmes), à un horaire fixé par les services de la LFP », stipule l’article 548 du règlement de la LFP. Mais voilà, en raison de la cérémonie du Ballon d’Or qui se tiendra ce lundi à Paris et des grandes chances de voir Ousmane Dembélé être récompensé du titre suprême, l’heure était à la réflexion dans les plus hautes instances du football français.
Le Classique reporté à lundi 20h… en même temps que le Ballon d’Or
Et finalement, la Ligue de football professionnel a pris sa décision. En effet, cette dernière a décidé d’aller dans le sens de son règlement et a reporté le match à ce lundi 20h. Le Paris Saint-Germain devra donc jouer ce rendez-vous important en même temps que la cérémonie qui pourrait récompenser sa dernière saison grandiose. L’OM, désireux de reporter le match à ce lundi, a donc eu gain de cause et la délégation parisienne devra donc faire un choix entre se rendre à Paris ou à Marseille.
En raison des fortes intempéries prévues sur la région marseillaise, la rencontre Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain, comptant pour la 5e journée de @Ligue1 et prévue ce soir, a été reportée sur décision du Préfet des Bouches-du-Rhône.
La rencontre a été reprogrammée ce lundi 22 septembre à 20h00. Elle sera à suivre en direct sur @ligue1plus
Une chose est sûre : les joueurs du PSG et Luis Enrique, qui auraient pu accompagner Ousmane Dembélé et Désiré Doué afin d’être mis en avant également, ne seront pas de la partie à Paris. Ils pourront néanmoins voir leur coéquipier, grand favori au Ballon d’Or, être récompensé après leur match à Marseille qui se terminera dans les coups de 22h. En cas de refus de participer à cette rencontre, le club de la capitale se livre à un forfait général qui donnerait une victoire sur tapis vert aux Marseillais. Une perspective qui semble lointaine à l’heure actuelle.
